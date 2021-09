De conformidad con el estatuto modificado de Colorado 1-5-205, la Secretaria y Oficial de Registro del Condado de Saguache, Trish Gilbert, anuncia que las elecciones coordinadas de 2021 se llevarán a cabo el martes 2 de NOVIEMBRE de 2021. Las boletas electorales se enviarán por correo a todos los votantes registrados activos a partir del 8 de OCTUBRE de 2021. El paquete de votación incluirá: 1 boleta electoral, 1 manga de votación secreta con instrucciones y 1 sobre de respuesta. Los votantes marcarán su boleta, la insertarán en la manga de votación secreta, la cual a su vez insertarán en el sobre de respuesta, FIRMARÁN el sobre en el espacio indicado y enviarán por correo o devolverán la boleta marcada al centro de votación y servicios al votante (VSPC, por sus siglas en inglés) en la oficina de la Secretaria en el Tribunal del Condado de Saguache, 501 4th St., Saguache. El VSPC estará abierto desde el lunes 18 de OCTUBRE hasta el martes 2 de NOVIEMBRE, de lunes a viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.; el sábado 30 de OCTUBRE, de 7:00 a 11:00 a.m.; y el día de las elecciones, 2 de NOVIEMBRE, desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Las boletas electorales también se pueden depositar en las urnas ubicadas en el estacionamiento sur del Tribunal (501 4th St., Saguache), Crestone Mercantile (182 E Galena Ave., Crestone), el edificio Haskins (294 Worth St., Center), y el pueblo de Sargents (360 County Rd 31 XX, Sargents). A partir del 9 de OCTUBRE, las urnas estarán disponibles las 24 horas del día hasta las 7:00 p.m. del día de las elecciones. Las boletas deben recibirse antes de las 7:00 p.m. el día de las elecciones. Las boletas recibidas después de las 7:00 p.m. del día de las elecciones no se incluirán en el conteo. Los matasellos no cuentan.

Trish Gilbert

Secretaria y Oficial de Registro