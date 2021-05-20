PURSUANT TO THE LIQUOR LAWS OF THE STATE OF COLORADO AND BY ORDER OF CRS 44-3-411, THERE WILL BE A PUBLIC HEARING ON JUNE 14, 2021 AT 1:30 VIA ZOOM DURING THE REGULAR JUNE BOARD OF TRUSTEES MEETING. CASSANDRA GRAEFF OF CRESTONE , COLORADO HAS REQUESTED THAT THE LICENSING OFFICIALS OF THE TOWN OF CRESTONE APPROVE A BEER AND WINE LIQUOR LICENSE FOR BUCK’S PIZZA AT 231 S. ALDER ST.
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LIQUOR LICENSING TOWN OF CRESTONE
PURSUANT TO THE LIQUOR LAWS OF THE STATE OF COLORADO AND BY ORDER OF CRS 44-3-411, THERE WILL BE A PUBLIC HEARING ON JUNE 14, 2021 AT 1:30 VIA ZOOM DURING THE REGULAR JUNE BOARD OF TRUSTEES MEETING. CASSANDRA GRAEFF OF CRESTONE , COLORADO HAS REQUESTED THAT THE LICENSING OFFICIALS OF THE TOWN OF CRESTONE APPROVE A BEER AND WINE LIQUOR LICENSE FOR BUCK’S PIZZA AT 231 S. ALDER ST.